Госдума приняла закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий выплату материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму.

Как сообщал «Новый День», до принятия нововведения на полуострове отцы не могли получать материнский капитал, если женщина умерла до 18 марта 2014 года. Связано это было с тем, что женщины являлись гражданками Украины.

Теперь крымчане, чьи жены умерли в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, смогут получить данные средства. «Законопроектом предлагается предоставить право на получение мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас маткапитал составляет 453 тыс рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

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