Эксперт: Правительство Севастополя, уничтожая «Инкерман», отпугивает всех инвесторов

Возможность закрытия севастопольского завода марочных вин «Инкерман» из-за исков правительства может отпугнуть от города потенциальных инвесторов. Об этом заявил севастопольский политики Вадим Колесниченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», знаменитый севастопольский завод марочных вин «Инкерман» может закрыться: причиной для этого стали иски правительства города.

В «Инкермане» готовились к выкупу оборудования, так как новое законодательство предполагает с 2018 года нахождение техники для винодельческого процесса в собственности. Составили примерный план выкупа, после чего инспекция департамента по имущественным и земельным отношениям проверила состояние имущества и сообщила предприятию о соответствующих претензиях по нему. После этого и последовал иск о расторжении договора аренды и возврате арендованного имущества.

Также правительство направило иск к совхозу «Качинский», с которым завод связан производственным циклом: они входят в структуру одного винодельческого холдинга. Договор аренды у совхоза закончился в 2014 году, но заключить с правительством новый так и не удалось. В ответ на иски департамента, совхоз подал встречный – с требованием заключить новый договор.

«Завод инкерманских вин и его продукция – визитная карточка не только Севастополя, но и Крыма. Его продукция продается во многих городах России. Это реально высокотехнологическое производство. Попытки уничтожить это предприятие предпринимаются уже не первый год», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Колесниченко, добавив, что верный способ перестать существовать для предприятия – лишиться сырьевой базы путем ее уничтожения или отторжения.

Между тем, Севастополь наполнился слухами о том, кому может быть выгодно закрытие одного из крупнейших предприятий города. Среди возможных заинтересованных сторон называют экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, ныне занимающегося застройкой, ПАО «Массандра», а также некоего крупного инвестора с материка.

По мнению Колесниченко, уничтожение «Инкермана» под интересы инвестора, пусть даже планирующего развитие схожего бизнеса, не принесет пользы ни винодельческой отрасли, ни бюджету Севастополя. Так как предприятие придется выстраивать заново, что может занять многие годы.

Севастопольский Telegram-блогер Апостолаки связал происходящее с «Инкерманом» со слухами о возвращении в город депутата Заксобрания Алексея Чалого. Напомним, экс-спикер с октября не посещает заседания парламента.

По информации Апостолаки, «Инкерман» принадлежит (Валерию) Шамотию, его инвесторы – американцы, зашли в Крым давно через финско-эстонскую компанию Hartwall Capital».

«Шамотий давний деловой партнер Чалого. Участвовал вместе с ним в финансировании НКО в Крыму, ряд которых существуют до сих пор в виде «молодежных», например, молодежного парламента. Методолог и технолог Чалого Градировский работал у Шамотия много лет. И вот мы видим теперь причину экстренного прилета в Севастополь Чалого», – рассуждает Апостолаки.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.11.17

Госдума приняла закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму. / Крымчане предъявят Украине иск за водную блокаду. / Синдром Плюшкина: крымчанка устроила «возгорающуюся» свалку в своей квартире (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»