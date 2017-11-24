В Крыму может исчезнуть ряд населенных пунктов

Некоторые регионы Крыма могут потерять статусы населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению ученых, это может произойти, если ситуация с дефицитом воды на полуострове не будет изменена в течение ближайших лет.

«Власти и науке нужно решать проблему. Потому что на кон поставлены не просто благосостояние и безопасность, а и жизнь некоторых регионов Крыма», – заявил руководитель Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

По его словам, при изучении проблемы, он встречал подобные примеры в мире, «когда пропала вода, буквально в течение пяти лет уходили люди, потому что без воды – жизни нет». Руководитель института считает, что в сложившихся реалиях Крыма необходимо на законодательном уровне установить «жесткие правила в водопотреблении». Кроме того, для того, чтобы обеспечить Крым водой, Паштецкий предлагает составить два документа, которые стали бы четким руководством по решению проблемы.

«Пришла пора принять политическое решение и дать старт всем тем, кто может иметь отношение к тому, чтобы построить хорошую стратегию. А потом – большую федеральную или крымскую, возможно совместную с бизнесом, программу по водообеспечению республики. Без этих двух документов, не разработав саму структуру, которая будет вынесена в стратегию, и, не дав задание всем отработать саму программу, я думаю, что нет будущего», – считает Паштецкий.

Руководитель института также рассказал об изменениях в почве, в районе прибрежных территорий степного Крыма, после перекрытия Северо-Крымского канала. По его словам, специалисты отмечают риск восстановления засоления почв в этих зонах, в связи с чем местным аграриям советуют менять структуру посевных площадей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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