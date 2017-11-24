Крыму не стоит рассчитывать на воду Кубани и Дона – опасно

Крыму не стоит рассчитывать на воду Кубани и Дона: ничем хорошим это не закончится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые рассказали, что может произойти в случае решения проблемы дефицита воды в Крыму за счет поставок ресурса из Краснодарского края и Ростова-на-Дону.

«В прошлом году обсуждался вопрос – а давайте воду Кубани и Дона подадим в Крым? Вопросов нет. Но если вода Кубани и Дона не будет попадать в Азовское море, туда пойдет черноморская вода. Из-за гидравлической связи – за счет карстов и прочих проходов, эта засоленная черноморская вода пойдет под Крым. И как она дальше пойдет по подземным связям и наполнениям – одному богу известно», – рассказал заместитель директора РосНИИПМ Сергей Васильев.

Ученый также сравнил имеющиеся у Крыма проблемы с мелиорацией с аналогичными трудностями в Ростовской области. По его словам, при помощи местного стока в Крыму можно орошать 40-60 тысяч гектар, если использовать накопительные емкости и использовать возможности предгорной зоны.

«Если в Крыму не будет разработана схема комплексного использования водных ресурсов, с учетом потребностей всех заинтересованных водопользователей, ничего не будет. Это первое что нужно сделать. Если не будет схемы, с места сдвинуться не получится», – считает Васильев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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