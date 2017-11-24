В Крыму выявлены новые случаи заболевания корью

В Крыму зарегистрированы новые случаи заболевания корью.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, по состоянию на 22 ноября зафиксировано 10 фактов. В первую очередь заболеванию подвержены не прошедшие соответствующую вакцинацию.
Напомним, иммунизация проводится в 2 этапа: в возрасте 1 года и 6 лет.
Если в детстве по каким-либо причинам человек не получил прививку, первую вакцинацию проводят с 18 до 35 лет, вторую – с 36 до 55.
Иммунизацию в обязательном порядке должны пройти медики, педагоги, работники контролирующих органов и сферы обслуживания.
В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день Крым в полном объеме обеспечен необходимыми препаратами.
В ведомстве сообщили, что эпидемии кори на полуострове нет, и предупредили: неблагоприятная ситуация по этому заболеванию отмечена на Украине, а также в Румынии, Италии, Германии и Таджикистане.
Симферополь, Варвара Бурлакова
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