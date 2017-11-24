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Пятница, 24 ноября 2017, 19:02 мск

Крым

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Вопрос согласован: жителей сельского Крыма освобождают от платы за детские сады

Вопрос согласован: жителей сельского Крыма освобождают от платы за детские сады

Правительство Российской Федерации выделит Крыму более 4 млрд рублей на реализацию программ в сфере образования. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», 800 млн рублей пойдут на установку стеклопакетов в школах, еще 200 млн выделяются на ремонт кровель.

2,5 млрд рублей будет направлено на организацию дополнительных 5 тысяч мест в детских садах.

Аксенов отметил, что согласован вопрос об освобождении от платы за детский сад жителей сельской местности, на эти мероприятия выделяется 521 млн рублей. «В кратчайшие сроки должны быть разработаны все нормативные акты, которые позволят заложить данные средства в республиканский бюджет», – подчеркнул крымский премьер.

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