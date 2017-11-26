Крым оспорит европейские санкции

В Крыму начали подготовку документов для оспаривания санкций против полуострова. Первые иски будут поданы в следующем году.

Как уже сообщал РИА «Новый День», после возвращения полуострова в состав России страны Евросоюза и США ввели санкции против граждан и юридических лиц России, а также протии РК и Севастополя.

В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги. Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги.

В последний раз ЕС продлил санкции против граждан и юридических лиц РФ до 15 марта 2018 года, конкретно для Крыма и Севастополя ограничения меры продлены до 23 июня 2018 года.

Работу по оспариванию санкций ведут в двух направлениях, уточнил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве РК Александр Молохов: оспаривание персональных ограничений и отмена санкций против полуострова в целом.

Сложность, по словам специалистов, заключается в том, что дело будет слушаться в Европейском суде справедливости в Люксембурге.

«Это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы, – заявил Молохов. – Пока этот вопрос не решен».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.11.17

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