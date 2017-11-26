Отставников ВСУ пропишут в военных городках Крыма

Проблему бывших военнослужащих Украины, оставшихся в Крыму, должны решить в течение ближайших 2 лет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в Севастополе число отставных украинских военнослужащих и членов их семей насчитывается более 500 человек, а в целом по Крыму речь идет почти о 2 тысячах.

По законодательству России они не могут находиться на территории военных городков, поэтому прописка в таких местах у них должна быть аннулирована. В результате люди лишаются возможности получать пенсию, оформлять детей в дошкольные учреждения, прикрепляться к медицинским организациям и избирательным участкам. Кроме того, многие рискуют лишиться служебных квартир, несмотря на то, что другого жилья у них нет.

В ноябре текущего года правительство РФ выпустило постановление, обязывающее прописать отставников ВСУ на территории воинских частей полуострова. Постановление действует до 31 декабря 2019 года, и тот, кто не успеет пройти перерегистрацию до этой даты, право на прописку потеряет.

Вопрос со служебным жильем пока не решен.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 26.11.17

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