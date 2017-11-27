«Это будет крупнейшая потеря»: в Совете Европы рассматривают вопрос о снятии с России санкций

В Совете Европы (СЕ) начали рассматривать вопрос о снятии с России санкций.

Как уже сообщал «Новый День», после присоединения Крыма в 2014 году, Россию лишили права голоса на парламентской ассамблее СЕ, контролирующей ЕСПЧ и соблюдение Конвенции о правах человека. ​Сейчас РФ требует восстановить это право. Евросоюз пытается усилить давление на страну, в ответ российские политики грозят выйти из Совета Европы.

В СЕ сочли, что это нанесет ощутимый удар по защите прав человека: «У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы», – заявил в интервью Financial Times генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд, подчеркнув, что конвенция о правах человека и Европейский суд важны для граждан РФ: треть дел, рассматриваемых в Страсбургском суде, инициированы россиянами.

Сейчас Янгланд ведет переговоры с представителями СЕ в разных странах, предупреждая о серьезных последствиях выхода Москвы из организации. При этом уточняется: «Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции».

Между тем, в России настаивают, что если это случиться, то Европа потеряет гораздо больше, чем РФ: «Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Напомним, при выходе РФ из СЕ организация лишится примерно 10% ежегодных поступлений, Россия же останется без представительства в Совете министров СЕ, Консультативной и Парламентской ассамблеях и, наконец, потеряет право подавать иски в Европейский суд по правам человека.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.11.17

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