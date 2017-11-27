Ставрополь передали в состав Крыма

Ставрополь с легкой руки «народных репортеров» перестал быть столицей одного из субъектов федерации, зато стал морским курортом и перешел в состав Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из российских интернет-сайтов, репортером которого может стать любой желающий, опубликовал статью о пяти российских курортах. По какому принципу отбирались города, непонятно, но информация довольно любопытная. Так, первым назван Сочи – «прекрасный курортный город с горами, куда патриоты страны стремительно едут отдохнуть». На третьем месте оказалась Москва, где «люди не всегда доброжелательны», но туристов «приманивают» высокие дома и Кремль.

Ставрополь в этом своеобразном рейтинге занял второе место. Любопытно так же описание четвертой и пятой позиций.

Скриншот сайта https://www.newsli.ru: Ставрополь – крымский порт двух морей

А вот, как все это выглядит на реальной карте: в принципе, при большом желании можно не только из Краснодара дойти до Азовского моря, но и из Ставрополя до Каспийского.

Отметим, что «народные новости» сайт размещает не за «спасибо»: репортеры зарабатывают на этом деньги. А владельцы сайта предупреждают: «Персональную ответственность за оригинальность и достоверность информации несут авторы текстов».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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