В Крыму назначили временного руководитля Госкомцен

Временно исполняющим обязанности главы государственного комитета по ценам и тарифам Крыма назначен Юрий Новосад.

Как уже сообщал «Новый День», в начале ноября глава РК Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Госкомцен Нину Зотович. Новосад работал первым заместителем Зотович.

«Возложить временно исполнение обязанностей председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым на первого заместителя председателя Госкомцен Юрия Новосада», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Юрий Новосад родился 14 марта 1960 года в Нововолынске Волынской области УССР. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, применение и испытание горюче-смазочных материалов», в 2013 году – Национальную академию природоохранного и курортного строительства по специальности «менеджмент организаций и администрирование».

Работал в Государственной инспекции УССР по контролю за использованием нефтепродуктов, Главном управлении ресурсов и качества нефтепродуктов, Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере коммунальных услуг в Крыму, Севастополе и Херсонской области, в ГП «Расчетный центр услуг» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в АРК. 21 июля 2014 года назначен на должность первого заместителя председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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