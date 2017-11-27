Украина попала в ТОП-30 стран с высоким уровнем организованной преступности

Украинские мафиози чувствуют себя также свободно, как и их коллеги из Южной Америки и Африки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным рейтинга Всемирного экономического форума, наивысшее влияние организованная преступность имеет в Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле, Мексике и Гватемале. «Незалежная» занимает 113 строчку в списке из 137 стран. Рядом с ней расположились Уганда и республика Тринидад и Тобаго. Россия в данном списке занимает 86 место.

Минимальное влияние организованная преступность имеет в Финляндии, Норвегии, Омане Исландии и Сингапуре.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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