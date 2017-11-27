В последний день осени в Крыму взвоют сирены

В Крыму 30 ноября проверят работоспособность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках плановой проверки в 10:00 во всех муниципалитетах включатся сирены.

«Будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения Республики Крым с основного пульта централизованного оповещения населения, с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, громкоговорителей, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всю территорию Республики Крым», – сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.11.17

Борьба за скифское золото: Украина давит на участников процесса по возвращению коллекции в Крым. / Украина попала в ТОП-30 стран с высоким уровнем организованной преступности. / Организатор блокад Крыма остался без имущества на полуострове и в Москве. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»