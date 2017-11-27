Тайны паука: в Крыму начали масштабное исследование «Земли тарантула»

Под Керчью археологи начали масштабное исследование археологического памятника «Комплекс поселений Биели». Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди начали селиться в этих местах в глубокой древности: одно из обнаруженных поселений датируется IV – III веками до нашей эры. Обнаружили комплекс более 30 лет назад, но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году – в рамках строительства трассы «Таврида».

Археологические исследования выполняются на территории площадью более 28 тысяч квадратных метров. К работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

В культурном слое глубиной до двух метров найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох – с древнейших времен и до конца XIX века.

Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение. Среди них – турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, подчеркивающая широкие торговые связи этой местности в прежние времена.

«Мы столкнулись с необычайно развитой архитектурой. Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую. Под татарскими строениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой. В одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты. Предстоит выяснить, что перед нами – жилая постройка или небольшой культовый комплекс», – цитирует археолога Евгения Лютова пресс-служба Крымского моста.

«В ходе археологических исследований обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Мы увидели фрагменты старых домов, очагов, вымосток, которые, видимо, восстанавливались, перестраивались. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох. Эти исследования позволят глубже изучить историю жизни людей на территории Восточного Крыма», – рассказал руководитель экспедиции Юрий Белик.

В целом¸ на территории участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма обнаружено 17 курганов и древнее поселение. Общий объем археологических работ охватит более 600 тысяч квадратных метров территорий, отведенных под строительство подходов. Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России.

Справка «Нового Дня»

Историческое название местности Бий Эли. Основное значение слова бий в современном крымско-татарском языке – «паук», «тарантул», эль означает «местность», «край».

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 27.11.17

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