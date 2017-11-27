Сало разоряет украинцев: цены на национальный продукт резко возросли

На Украине сало скоро может стать деликатесом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре цены на главный национальный украинский продукт достигли рекордных отметок: килограмм сала в среднем стоит 68 грн (порядка 150 руб), что на 68% больше, чем в начале года. При этом цены разнятся в зависимости от региона. Так, в Киеве средняя стоимость килограмма сала 125 грн (более 270 руб), в Одесской области – 88 грн, а в Николаевской – 72 грн.

В тоже время стоимость свинины выросла всего на 28% – за килограмм мяса просят в среднем 110 грн. Украинские эксперты объясняют резкое подорожание сала увеличением спроса при одновременном сокращении производства. И добавляют, что также одной причин является падение благосостояния украинцев: ранее основой рациона домашних поросят были остатки со столов, но в последнее время «лишней» еды у людей стало меньше.

Специалисты отмечают, что ситуация возможно дойдет и до того, что сало придется импортировать: в ближайшие два года внутренний производитель попросту не сможет покрыть образовавшийся дефицит, пишут «Вести».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.11.17

Тайны паука: в Крыму начали масштабное исследование «Земли тарантула». / Кому на Руси пить хорошо: названы самые трезвые и пьющие регионы страны. / Крымского депутата надумали лишить мандата. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»