«Ждем, когда кого-нибудь загрызут…» В Крыму игнорируют проблему бродячих животных

В ряде муниципалитетов Крыма чиновники игнорируют работу по отлову и стерилизации бродячих животных. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе на заседании комитета Госсовета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

«Я думаю, что пока в регионах, где вообще ничего не сделано по субвенции, не загрызут кого-нибудь насмерть, не произойдет какой-то случай, который раструбят по всем федеральным и прочим каналам, может быть там никто и не вздрогнет. Как говорится, пока жареный петух известно что сделает», – заявил Иоффе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году госкомитет ветеринарии Крыма получил на отлов и стерилизацию бездомных животных 29,5 миллионов рублей. Средства распределили между муниципалитетами, большую часть – более 5 миллионов рублей получил Симферополь. По информации заместителя председателя комитета ветеринарии Анастасии Лисовской-Чудинович, 10% от этих средств в столице Крыма потратили на усыпление агрессивных животных, еще 10% на подбор и уничтожение трупов и около 50% от выделенной суммы ушло на стерилизацию.

Лучше всего освоили деньги в Красноперекопске (96%), Саки (95%), Ялте (81%). Лидером среди районов стал Раздольненский, в котором потратили практически все выделенные средства.

«При этом не освоено ни копейки в Феодосии, Красногвардейском, Первомайском, Ленинском и Черноморском районах», – посетовала Лисовская-Чудинович.

Она добавила, что у комитета вызывает особое опасение ситуация в Феодосии, где договор с фирмой на стерилизацию был заключен лишь в конце сентября. В связи с чем, есть основания полагать, что в городе не успеют провести необходимые работы.

«Когда говорят, что кто-то еще думает: в России до сих пор ходят медведи по улицам, а мужики в смазных сапогах с бабами водят хороводы возле самогона, под этим имеется основание. Ходят не медведи по улицам, а стаи безнадзорных животных. И сделать самое простое власть просто не желает – я подчеркиваю это слово. Потому что сегодня для этого есть все возможности», – сказал Иоффе.

Он заявил, что позицию чиновников, не проявляющих активность в работе по регулированию численности животных, можно назвать «не просто халатным отношением, а преступным отношением». Глава Общественной палаты раскритиковал и силовиков, обвинив их в покровительственном отношении к фотографам с экзотичными животными, предоставляющим свои нелегальные услуги в курортный сезон в приморских городах.

«В Ялте как ходили желающие сфотографировать людей со змеями, орлами и другими животными – так они и ходят. Ничего кроме «крышевания» со стороны милиции здесь я не вижу, ничего другого быть не может», – подчеркнул Иоффе, раскритиковав и тех, кто пользуется такими услугами, несмотря на то, что животные содержатся в неволе, в неподходящих условиях и при этом могут быть больны.

По мнению главы Общественной палаты, органам власти в муниципалитетах помимо прочего следует обратить внимание на рынки, где продаются животные. Иоффе назвал их «нелегальными» и «стихийными», добавив, что торговцы игнорируют обязанность платить налоги.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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