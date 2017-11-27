Крымским охотникам придется сдавать добычу в Россельхознадзор

В Крыму проверят диких и перелетных птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов принято решение об исследовании дикой фауны на птичий грипп. Так, до конца текущего года представители крымских охотничьих угодий должны будут предоставить Россельхознадзор тушки перелетных птиц, добытых в рамках любительской и спортивной охоты.

В Минприроды отмечают, что данные исследования будут проводиться в связи с напряженной ситуацией по гриппу птиц на территории России, а также добавляют, что в случае распространения, эпидемия может нанести значительный экономический ущерб экономике Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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