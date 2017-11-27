«Новый год к нам мчится..." Крымские отели подняли цены

Крым готовится к новогоднему наплыву туристов. Отельеры уже подняли цены: кто – на 10%, кто – на 100%. Как уже сообщал «Новый День», в путешествие по России во время новогодних каникул собираются отправиться около 10% россиян. Среди направлений лидирует Сочи, Крым занимает второе место.

«Зима на российском юге – это 5−15 градусов тепла. На купание в море рассчитывать не приходится, зато живописные окрестности можно осматривать с утра до вечера. Для любителей водных процедур на любом из курортов найдутся бассейны с подогревом, ну, а кроме того, множество развлечений – стандартных и специфических, отмечает портал «Мир квартир». – В отличие от Подмосковья, где цены на жилье в новогоднюю ночь поднимаются в 3−4 раза, недвижимость в южных регионах дорожает на праздники в среднем в 1,5−2 раза».

Средняя стоимость квартиры в центре Сочи на праздничные дни начинается от 2 тысяч рублей. Это сопоставимо с ценами равнозначного жилья на Южном берегу Крыма.

В Красной поляне дом можно снять за 6 – 8 тысяч рублей. Примерно такие же суммы просят за сентябрь коттеджи в Ялте. на любом из курортов найдутся бассейны с подогревом, ну, а кроме того, множество развлечений – стандартных и специфических.

Восточный Крым обойдется примерно как Геленджик: около 1,5 тысяч за квартиру в сутки, от 2 тысяч – за дом, западный Крым «продается» по цене Анапы: 1 тысяча рублей квартира, 1,5 тысячи дом или коттедж.

В целом, отмечает портал, по сравнению с прошлым годом новогодние ставки на дома и квартиры в Краснодарском крае поднялись на 2,1%, в Крыму на 1,4%.

Не отстают от владельцев индивидуального жилья и отельеры: цены на 30 декабря – 2 января существенно выше, чем в конце ноября – декабре. Например, Mriya Resort в большой Ялте поднимает цены в 2 раза. Менее всего – на 70% – подорожает президентская вилла: в пик праздников снять ее можно примерно за 270 тысяч в сутки, тогда как на ближайшие выходные стоимость суток не превышает 160 тысяч рублей.

В аналогичном диапазоне поднимают цены многие отели Ялты и Евпатории. Судакская «Солдайя» скромнее – по предварительным данным, стоимость новогодних ночей здесь вырастет всего на 11%. А вот некоторые пансионаты Феодосии даже снизили цены – процентов на 10. Но таких мест размещения единицы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.11.17

Крымским охотникам придется сдавать добычу в Россельхознадзор. / Севастопольцы рискуют взлететь на воздух. / «Ждем, когда кого-нибудь загрызут…» В Крыму игнорируют проблему бродячих животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»