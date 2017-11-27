Власти Крыма намерены выручить без малого полмиллиарда за бензоколонки Коломойского

Крымские власти намерены выручить от продажи бывших заправок украинского олигарха Игоря Коломойского 450 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель директора по коммерческим вопросам РК ГАУ «Распорядительная дирекция» Сулейман Эмурлаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас заправки законсервированы и не работают.

По данным Эмурлаева, до национализации Коломойскому принадлежала сеть из 32 АЗС. Вырученные с аукционов средства планируют направить на выплату компенсаций крымчанам, имевшим вклады в украинских банках, и потерявшим их после ухода учреждений из Крыма в 2014 году.

«В настоящее время объявлен аукцион на 14 автозаправочных станций. Общая стоимость лота составляет 280 миллионов рублей. Аукцион назначен на первую половину декабря», – сообщил Эмурлаев, добавив, что на цену АЗС влияет их характеристика и месторасположение.

Так, комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям Крыма согласовал сегодня реализацию еще 9 заправок, но их цена составит порядка 140 миллионов рублей. Также комитет одобрил продажу имущества баз отдыха «Межводное» в Черноморском районе и «Водник» в Раздольненском районе – в ГАУ предполагают, что их реализация позволит пополнить бюджет Крыма на 16 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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