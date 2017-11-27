Университет восстановительной медицины претендует на два крымских санатория

Международный университет восстановительной медицины создаст в Евпатории многофункциональный медцентр восстановительной медицины и курортологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация выступит инвестором в реализации масштабного проекта.

Глава парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня охарактеризовала его как «первый шаг становления республики в круглогодичном предоставлении услуг, восстановление медицины, практически целый кластер».

Планируется, что проект будет реализован на базе имущества госпредприятия «Солнечная Таврика». По информации директора ГУПа Людмилы Ермаковой, для создания многофункционального центра используют санатории «Победа» и «Ударник», а также здание центральной курортной поликлиники в Евпатории. По ее словам, объект будет «вседоступным для всех слоев населения».

«Уставный капитал «Солнечной Таврики» 1 миллиард 160 миллионов 425 тысяч 217 рублей – это согласно предварительной оценке. Общий уставной капитал в этом хозобществе предполагается 2 миллиарда 901 миллион 65 тысяч рублей», – сообщила Ермакова.

Президент университета восстановительной медицины Александр Разумов заявил, что планируется создание медицинского центра, который будет оказывать консультативно-диагностические услуги, а также формировать потоки для каждого из корпусов санатория.

«Одновременно появится абсолютно новое направление, новый корпус построен так же как и медицинский центр, с нуля – это центр мужского здоровья и продления жизни. Будут использоваться новые технологии, которые применяются в других санаторно-курортных регионах нашей страны и за рубежом», – рассказал Разумов, добавив, что на приобретение оборудования для медцентра понадобится 10 миллионов евро.

Весь медперсонал планируют сохранить. При этом инвестор считает необходимым увеличить штат еще на 50%. Для этого планируют привлечь специалистов – в том числе с материковой части России. Разумов утверждает, что это является проблемой, так как квалифицированные специалисты рассчитывают на достойную зарплату и жилье. В связи с чем, инвестор запланировал строительство служебного жилья.

«Мы должны внести уставной капитал – 1 миллиард 940 миллионов рублей, согласно соотношению долей. А далее мы вкладываем 3 миллиарда рублей, согласно план-графику ведения работ», – сообщил Разумов, уточнив, что срок реализации проекта – пять лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.11.17

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