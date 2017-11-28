Любителям «Нового Света» придется пить водку

Старейшее винодельческое предприятие Крыма – завод шампанских вин «Новый Свет» (ЗШВ) испытывает трудности с сырьем для производства игристых вин урожая 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», признаны несостоявшимися аукционы на поставку виноматериалов для производства столового сухого и белого на общую сумму около 35 млн рублей. Оба конкурса не состоялись из-за того, что на них было подано всего по одной заявке.

По той же формальной причине не состоялся и аукцион, завершившийся 21 ноября, – виноматериал столовый сухой Пино Блан, урожая 2017 года, предложил тоже только один поставщик из Темрюкского района Краснодарского края. «Новому Свету» не удалось потратить на сырье 12 млн 400 тыс руб.

Между тем в Крыму широко обсуждают решение правительства о приватизации ЗШВ «Новый Свет». Летом 2017 года завод «Новый Свет» сменил форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Крымская власть и руководство завода объясняли необходимость приватизации так: став частным, завод сможет рассчитывать на модернизацию производства и увеличение количества выпускаемой продукции. За счет увеличения выпуска продукции не придется сокращать трудовой коллектив из-за установки нового оборудования, которое предполагает меньшее использование ручного труда. «Я думаю, что те 230 человек, которые работают на предприятии, смогут в том же составе выпускать не 1,5 млн бутылок (как сейчас), а 3 млн», – обещал гендиректор «Нового Света» Алексей Пугачев. Говорили о будущих 5 млн бутылок будущего новосветского шампанского.

При этом специалисты сходятся во мнении, что шампанское «Новый Свет» приобретает необходимые вкусовые качества только при получении виноматериала из конкретных районов полуострова: окрестностей Севастополя и Бахчисарая – оттуда, где виноград выращивали со времен основателя завода князя Льва Голицына. При использовании винограда, выращенного в других местах (в частности, на Кубани), неизбежна потеря качества игристых вин. Тот же Пугачев признавал: «Но я не скажу, что это именно тот виноматериал, который нам нужен! Там равнина, там нет извести в почве, там просто много дешевого винограда, который убирается комбайнами».

Теперь завод выставлен на продажу. Его начальная цена составляет 1,496 млрд руб. В этот лот входят девять земельных участков общей площадью 93 тыс 536 кв. м. Общая площадь находящихся на них зданий составляет 58 тыс 963,7 кв. м, многие из них внесены в реестр объектов культурного наследия Республики Крым. Причем Госкомитетом по охране культурного наследия учтены не только наземные, но и подземные сооружения (штольни) Голицынского завода, относящиеся к концу XIX – началу XX века.

Для сравнения: в прошлом году только санаторий «Форос», принадлежавший до 2014 года украинскому олигарху Коломойскому, продали на торгах за 1,4 миллиарда руб. Комментаторы полагали, что цена объекта сильно занижена.

Тем временем, на сайте госзакупок появилась и другая информация, относящаяся к ЗШВ. «Новый Свет» объявил о закупке алкогольной продукции в ассортименте. Требуются коньяки и виноградная водка отечественного разлива: 1 тыс 800 бутылок коньяка «Ай-Петри», 1 тыс 620 бутылок коньяка других марок, 1 тыс 800 бутылок водки «Форос». Сумма закупки составляет 2,7 млн руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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