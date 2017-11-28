Президент РФ подписал закон о налогообложении имущества физлиц в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности налогообложения имущества физических лиц в Крыму. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в отношении объектов налогообложения (в частности, речь идет о недвижимости), права на которые возникли до вступления в силу закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог на имущество физических лиц исчисляется на основании данных о правообладателях, предоставленных в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Однако на территории РК до 1 марта 2013 года не взимался налог на имущество физических лиц, и реестр правообладателей недвижимого имущества не предоставлялся в налоговые органы. Поэтому базы для исчисления этого налога, по сути, нет.

Новый закон отменил требование по исчислению налога на недвижимое имущество, расположенное в Крыму, на основании данных о правообладателях, представленных до 1 марта 2013 года.

Это позволит устранить противоречия между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, находящихся на территории Республики Крым.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 28.11.17

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