Спецпредставитель Трампа по Донбассу заговорил ритуальными шаблонами – и не забыл про Крым

Администрация Трампа ждёт, когда Украина вернет себе республик Донбасса, а Крым последует «прибалтийскому сценарию» 1991 года. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам визави Вячеслава Суркова на украинских переговорах, он лично слышал, как Трамп говорил о конфликте в Донбассе.

«Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это разрешилось. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию», – рассказал Волкер и добавил, что американский президент надеется на поддержку самой РФ в этом вопросе: «Мы хотели бы сделать это вместе с Россией».

Между тем, американский дипломат дежурно отметил, что США никогда не признает воссоединение Крыма и России. «Мы не признаем вторжение России и оккупацию Крыма, но если мы сможем достичь какого-то прогресса по ситуации в Донбассе, то мы должны это сделать», – подчеркнул спецпредставитель Госдепа в интервью газете Politico. При этом он посетовал, что на совместных встречах российская сторона не хочет обсуждать Крым и по этому вопросу у сторон «сохраняются разногласия».

В то же время, отвечая на вопрос корреспондента американского издания, означает ли это, что следующие поколения будут смотреть на карту Крымского полуострова, включенного в состав России, Волкер попросил «потерпеть» и сравнил крымчан с прибалтами, потребовавших в свое время независимости от Советского Союза.

«Когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Я думаю, нечто подобное будет на картах и в случае с Крымом», – приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, ранее в интервью одному из украинских изданий, комментируя процесс урегулирования в Донбассе, Волкер заявил: «США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, если не хотите – мы можем гарантировать, что вам станет хуже».

Симферополь, Анастасия Зук

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