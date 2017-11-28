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Вторник, 28 ноября 2017, 11:56 мск

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В Ялте задержали «филателиста» с материка – сядет лет на 10

В Ялте задержали «филателиста» с материка – сядет лет на 10
Фото: оперативная съемка ФСБ

В Ялте задержали жителя Ульяновска: мужчина пытался продать крупную партию наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе погрануправления ФСБ по РК, на след наркодилера вышли давно: еще в октябре, проверяя полученную информацию, оперативники провели закупку «товара», известного в определенных кругах как «марки»: кусок плотной бумаги небольшого размера пропитывают наркотическим веществом. Одна доза у сбытчика стоила 1 тысячу рублей. Экспертиза показала, что пропитка состоит из синтетического наркотика, аналогичного LSD.

Житель Ульяновска собирался организовать поставки на полуостров на постоянной основе. Его задержали в районе автовокзала Ялты с 20 «марками».

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным штрафом.

Ялта, Варвара Бурлакова

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