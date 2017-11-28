Стать круглогодичным курортом Крыму мешают туристы

Турпоток в Крым 2017 году, согласно официальным данным, сократился на 7%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за неполные 11 месяцев текущего года на полуострове побывали около 5 миллионов 100 тысяч человек. По итогам января – ноября 2016-го говорили о 5,5 миллионах.

По словам министра туризма и курортов РК Вадима Волченко, 42% путешественников прибыли воздушным транспортом, еще столько же – через переправу. Остальные – около 16%, или 800 тысяч человек, въехали через Украину.

Более 80% туристов, заявил Волченко, намерены вернуться на полуостров еще раз. Однако подавляющее большинство из них рассматривает Крым исключительно как пляжный отдых, что значительно затрудняет развитие республики как круглогодичного курорта.

Ялта, Варвара Бурлакова

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