В Севастополе казнили дельфина

В севастопольской бухте нашли дельфина с простреленной головой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мертвое животное обнаружили в бухте Омега. Блогер Сергей Анашкевич считает, что убийца дельфина стрелял намерено.

«На голове видны следы попадания гарпуна, подводного ружья: входное и выходное отверстие. Спутать под водой дельфина с рыбой? Только не на черноморском побережье Крыма, здесь рыб такого размера поблизости с берегом просто нет. То есть, охотник стрелял в дельфина сознательно, прицеливаясь, попав точно в голову. А затем подплыл к «добыче», вытащил гарпун, уплыл, чтобы не спалиться», – написал блогер в своем ЖЖ.

Большинство севастопольцев возмутились. Однако нашлись и такие, кто считает, что морской обитатель сам виноват: «Тут конечно не до шуток, а вдруг дельфин напал на охотника, и это была самооборона. Я, когда ходил в море, слышал истории, что дельфины обычно играют с людьми, в этой игре они могут утащить человека на дно или вдаль от берега. Не думаю, что это сделано намеренно, в целях пристрела или случайно, от испуга, например в темноте. Просто кому нужно убивать дельфина без повода?» – вопрошает отставной моряк.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 28.11.17

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