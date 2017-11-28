В Крыму портится погода: прогнозируются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине дня 28 ноября, утром и днем 29 ноября из-за прохождения фронтальных разделов южного циклона на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди.

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения и просят жителей республики во время ливней по возможности не покидать помещения. Особое внимание при непогоде спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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