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Вторник, 28 ноября 2017, 17:26 мск

Крым

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Крымчане, завидев энергетиков, вооружаются топорами и отвертками

Крымчане, завидев энергетиков, вооружаются топорами и отвертками

Жители Крыма систематически избивают сотрудников «Крымэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году жители полуострова неоднократно нападали на сотрудников предприятия. Доставалась как контролерам, так и электромонтерам. При этом в некоторых случаях не обошлось и без вызова полиции. Так, в Евпатории агрессивный потребитель избил контролера и разорвал его верхнюю одежду. А в пригороде Симферополя бригаду, приехавшую строить новую линию к разгрузочной подстанции, крымчанин встретил с топором. Под Феодосией на электромонтеров нерадивый абонент накинулся с ножом.

Последний случай произошел в Керчи: абонент, которого отключали за задолженность, набросился на электромонтеров, схватил одного из них за горло, приставил отвертку и угрожал расправой, рассказали в пресс-службе «Крымэнерго». И добавили, что угрозы и действия, направленные против сотрудников при исполнении должностных обязанностей, будут караться по всей строгости закона: «Предприятие предпримет все меры, чтобы возбудить административное или уголовное дело против правонарушителей».

Симферополь, Анастасия Зук

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