Не получилось: расходы не дадут Крыму стать самодостаточным регионом

Доходы по проекту бюджета Крыма в 2020 году не превысят 40 млрд рублей, что вдвое меньше расходной части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональный парламент внесен проект закона о бюджетах на 2018-2020 годы, который предполагает сбалансировать доходы и расходы в 2018 году на уровне около 168 миллиардов рублей и в 2020 году –190 миллиардов рублей.

Так, в бюджете 2020 года средства федерально-целевой программы (ФЦП) развития Крыма составят около 104 млрд рублей из 190 млрд, остальная сумма – 87 млрд – собственные расходы республики, а получаемые согласно проекту доходы только 40 миллиардов. По словам вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина, коррекция доходов может изменить данное соотношение.

Ожидается, что к 2030 году Крым будет получать 55 миллиардов рублей собственных доходов при уровне расходов порядка 100 млрд рублей. Отметим, ранее прогнозировалось, что в ближайшие пять лет республика станет самодостаточной и сможет покрывать свои расходы за счет собственных доходов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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