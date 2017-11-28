«Майями отдыхает!» В Крыму думают, чем заманить туристов

В Крыму началась подготовка к новому сезону. Муниципалитетам поручено открыть все пляжи не позднее 1 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году работа по подготовке и открытию пляжей к началу сезона была провалена: по состоянию на середину июня было открыто менее половины пляжных территорий. Арендаторы и владельцы остальных пляжей погрязли в проблемах, связанных с получением необходимых документов.

«Текущие задачи на сезон 2018 года: прежде всего развитие пляжных территорий, инвентаризация и выявление излишков по пляжным картам относительно количества койко-мест в базах размещения, работа по обеспечению доступа и закреплению механизма пользования», – рассказал министр курортов и туризма Вадим Волченко, добавив, что также планируется внедрение нового формата паспорта пляжей. Все эти задачи будут отражены в постановлении о подготовке курортного сезона, принятие которого запланировано на декабрь.

Министр напомнил о поручении администрациям до 1 ноября провести работу по расторжению договоров аренды и на благоустройство пляжей с недобросовестными пользователями. Последних муниципалы должны были занести в специальный реестр, однако о выполненной работе отчитались не все.

«До настоящего времени у нас, к сожалению, нет информации от Феодосии, Ялты и Сакского района», – сообщил Волченко. По освободившимся местам, а также незанятым пляжам, муниципалы должны провести конкурсы по заключению новых договоров не позднее 31 января.

Также администрации, по мнению министра, не проявляют активности в использовании праздников для привлечения туристов в свой регион.

«Разработана комплексная программа на период новогодних и рождественских праздников. Однако должен отметить невысокую активность муниципалитетов, к сожалению. Коллеги, если вы хотите, чтобы в ваш город или населенный пункт приезжали туристы на праздники, нужно создавать события, смыслы, традиции. И Новый год, Масленица, весенние праздники, 23 февраля, 8 марта, старт сезона 1 мая – прекрасные инфоповоды», – заявил Волченко, также пообещав муниципалам помочь с организацией мероприятий, в случае их заинтересованности. И предложил, в числе прочего, привлекать туристов такими мероприятиями, как соревнования по сбору черешни.

В свою очередь вице-премьер Крыма, руководитель аппарата Совмина республики Лариса Опанасюк считает приоритетным направлением развития курортно-туристической отрасли в Крыму организацию кемпингов и палаточных городков.

«Это отдых, который финансово доступен и будет пользоваться большим спросом. У нас есть огромный потенциал, прежде всего в Ленинском районе: такие территории, что Майями отдыхает просто-напросто!» – считает Опанасюк. По ее мнению, именно такой вид отдыха «традиционно востребован российскими туристами».

Также вице-премьер предложила «возобновить» пешеходный горный туризм: «Он есть и сейчас. Но он не организован, не находится под контролем, что влияет на безопасность и на качество предоставляемых услуг», – сказала Опанасюк.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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