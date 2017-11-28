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Вторник, 28 ноября 2017, 17:27 мск

Крым

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В Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений

В Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений

В Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений: одних ждет снос, других – штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы Крыма Сергея Аксенова, в следующем месяце на набережных Алушты и Ялты снесут незаконные киоски и другие малые архитектурные формы. Весной массовый снос незаконных объектов начнется и в других регионах полуострова.

В тоже время глава крымского правительства напомнил, что ведутся работы и по капитальным строениям. «Часть процедур уже выставлена на конкурс по конкретным объектам. По другой части объектов решено ввести штрафные санкции по стоимости арендной платы за землю для конкретных застройщиков. В основном, это будет касаться капитальных сооружений, находящихся в архитектурно-планировочных зонах, в парковых зонах и заповедниках», – рассказал Аксенов.

За срыв сроков он пригрозил медлительным чиновникам кадровыми перестановками: «Все в курсе, что невыполнение решения – это в том числе отставка должностных лиц, все предупреждены», – заявил глава Крыма и отметил, что ответственным за данную работу является министр строительства и архитектуры республики Сергей Кононов.

Симферополь, Анастасия Зук

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