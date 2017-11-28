Крымчанам запретили собирать грибы и ягоды в природных заказниках

Вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Крыма Лариса Опанасюк усмотрела нарушение прав крымчан при создании новых природных заказников в республике. Об этом она заявила на заседании правительства Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на рассмотрение Совмина республики вынесли вопрос о создании трех особо охраняемых природных территорий. Среди них – заказник «Озера Ачи и Камышинский луг» на территории Кировского района и Феодосии, «Красная Заря» в Бахчисарайском районе и «Аунлар» в Судаке. Все постановления о наделении статусом ООПТ – однотипные и содержат информацию о запрете на сбор грибов и ягод, что и вызвало критику вице-премьера. При этом она сообщила о том, что при создании заказников палка перегибается уже не первый раз.

«Это уже не первое положение о заказниках, которое утверждается. Нужно сказать – немножко услышали. По предыдущим тринадцати – там даже ходить можно было только строго по дорожке. Сейчас этой нормы нет, но все равно есть еще достаточно ограничений, которые, я считаю, неприемлемы для граждан», – сказала Опанасюк.

Она привела в пример другие регионы России, в заказниках которых организовывают зоны для посещения людьми: там можно собирать грибы и ягоды – не в промышленных масштабах, а для собственных нужд.

«Если у нас гражданам фактически постоянно запрещено пользование природными ресурсами на всей территории заказников за пределами специально отведенных для этого зон, и эти зоны и места не приводятся и не указывается – то есть, непонятно где они находятся, то в других субъектах их предусматривают и выделяют», – заявила вице-премьер.

Она посоветовала изучить опыт Краснодарского края, где в заказниках обозначили так называемые закрытые для всех особо охраняемые зоны, и территории интенсивного природопользования, доступные для проведения экскурсии и научных исследований.

«Я считаю, что все-таки нужно доработать так, чтобы не нарушались права граждан, и не были существенно ограничены их права на пользование заказником», – высказала свое мнение Опанасюк.

Тем не менее, постановления на заседании правительства приняли. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал министерству экологии и природных ресурсов республики вместе с региональной Общественной палатой проработать возможные изменения в правила посещения и пользования ООПТ в соответствии с замечаниями вице-премьера.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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