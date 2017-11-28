«Крымэнерго» разделили на части

Компанию «Крымэнерго» реорганизуют, разделив на две организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость реорганизации продиктована требованиями российского законодательства.

В данный момент «Крымэнерго» одновременно занимается поставками электроэнергии и обслуживанием сетей, однако по закону делать это должны разные предприятия.

Вице-премьера, министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского смутила форма вновь создаваемых структур:

«Насколько целесообразно создавать их в форме государственного унитарного предприятия, если все равно вскоре придется все это преобразовывать в акционерное общество либо какую-то другую форму? Смысл это делать сейчас? Почему сразу не сделать акционерное общество или другое хозяйственное общество, чтобы было удобно работать?», – поинтересовался вице-премьер.

С Полонским согласился и глава Крыма Сергей Аксенов, напомнив о новой тенденции для республики.

«Мы же договорились, что мы уходим от формы хозяйствования ГУП. Акционерное общество – более эффективная форма, которая упрощает жизнь руководителям предприятий и самим предприятиям», – подчеркнул Аксенов.

Причины того, почему новая сетевая компания «Крымэнерго» не создается в форме АО, пояснила министр имущественных и земельных отношений республики: «Проблема в том, что имущество «Крымэнерго» не оформлено. Чтобы создать из него акционерное общество – все объекты должны быть зарегистрированы в установленном порядке, получены свидетельства. А у «Крымэнерго» большая проблема – 50% объектов не оформлены», – сказала она, добавив, что среди имущества есть и бесхозяйное.

Глава Крыма напомнил, что у «Крымэнерго» более 35 тысяч объектов и предположил, что предприятие не сможет выполнить работу по инвентаризации и оформлению в течение нескольких лет. Он предложил попросить помощи у федерального центра, чтобы воспользоваться механизмами переходного периода и упростить эту работу. Но все же поручил министерству по имущественным и земельным отношениям и министерству топлива и энергетики проработать совместный план действий.

Напомним, в марте Совмин принял постановление о создании предприятия «Крымэнергосбыт», которому «Крымэнерго» должен был передать функции по продаже электроэнергии. Но необходимые документы для его деятельности подготовить так и не успели, поэтому предприятие будет ликвидировано.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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