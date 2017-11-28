российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 19:52 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

«Крымэнерго» разделили на части

«Крымэнерго» разделили на части

Компанию «Крымэнерго» реорганизуют, разделив на две организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость реорганизации продиктована требованиями российского законодательства.

В данный момент «Крымэнерго» одновременно занимается поставками электроэнергии и обслуживанием сетей, однако по закону делать это должны разные предприятия.

Вице-премьера, министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского смутила форма вновь создаваемых структур:

«Насколько целесообразно создавать их в форме государственного унитарного предприятия, если все равно вскоре придется все это преобразовывать в акционерное общество либо какую-то другую форму? Смысл это делать сейчас? Почему сразу не сделать акционерное общество или другое хозяйственное общество, чтобы было удобно работать?», – поинтересовался вице-премьер.

С Полонским согласился и глава Крыма Сергей Аксенов, напомнив о новой тенденции для республики.

«Мы же договорились, что мы уходим от формы хозяйствования ГУП. Акционерное общество – более эффективная форма, которая упрощает жизнь руководителям предприятий и самим предприятиям», – подчеркнул Аксенов.

Причины того, почему новая сетевая компания «Крымэнерго» не создается в форме АО, пояснила министр имущественных и земельных отношений республики: «Проблема в том, что имущество «Крымэнерго» не оформлено. Чтобы создать из него акционерное общество – все объекты должны быть зарегистрированы в установленном порядке, получены свидетельства. А у «Крымэнерго» большая проблема – 50% объектов не оформлены», – сказала она, добавив, что среди имущества есть и бесхозяйное.

Глава Крыма напомнил, что у «Крымэнерго» более 35 тысяч объектов и предположил, что предприятие не сможет выполнить работу по инвентаризации и оформлению в течение нескольких лет. Он предложил попросить помощи у федерального центра, чтобы воспользоваться механизмами переходного периода и упростить эту работу. Но все же поручил министерству по имущественным и земельным отношениям и министерству топлива и энергетики проработать совместный план действий.

Напомним, в марте Совмин принял постановление о создании предприятия «Крымэнергосбыт», которому «Крымэнерго» должен был передать функции по продаже электроэнергии. Но необходимые документы для его деятельности подготовить так и не успели, поэтому предприятие будет ликвидировано.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.11.17

Крымчанам запретили собирать грибы и ягоды в природных заказниках. / В Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений. / «4 миллиона? Слишком мало!» В правительстве Крыма недовольны суммой штрафов для управляющих компаний. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Черная дыра: в Крыму объявили войну посредникам

Интеграция по-украински: Донбасс предложили травить дихлофосом и долбить джавелинами

Крымчанам запретили собирать грибы и ягоды в природных заказниках

В Крыму анонсировали очередную волну «зачистки» незаконных строений

«4 миллиона? Слишком мало!» В правительстве Крыма недовольны суммой штрафов для управляющих компаний

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости