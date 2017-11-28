Интеграция по-украински: Донбасс предложили травить дихлофосом и долбить джавелинами

В Верховной Раде Украины предложили истребить население Донбасса с помощью дихлофоса и американских ракетных комплексов «Javelin». Об этом заявил народный депутат Украины Евгений Рыбчинский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам народного избранника, единственная проблема «Незалежной» – пророссийски настроенное население самопровозглашенных республик, которое якобы тормозит движение Украины в европейские институты. Чтобы устранить «преграду» евроинтеграции, политик предложил использовать против донбассовцев «много дихлофоса» и «несколько тысяч ракетных комплексов «Javelin». Тех, кто выживет, по мнению Рыбчинского, должны ждать пожизненные сроки и принудительные работы на благо Украины.

«Стратегически очень важно украинизировать этот регион, дав поддержку в нем патриотам, которых раньше там было немало и которые и сейчас достаточно активны и в столице, и на подконтрольных Киеву территориях. Никаких выборов в течение, как минимум, 10 лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с РФ и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция», – цитирует «Обозреватель» украинского парламентария.

Отметим, что депутат предложил травить дихлофосом жителей восточной Украины в социальной сети Фейсбук, после чего его аккаунт заблокировали на месяц.

Напомним, Украина для войны с Донбассом добивается от США поставок летального оружия, в том числе противотанковых систем «Javelin». В мае вместо комплексов «Javelin» Трамп подарил Порошенко телевышку для информационной обороны от Новороссии. Позже выяснилось, что джавелинов вообще не будет: американский президент Дональд Трамп готов поставлять «Незалежной» только оборонительное оружие.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 28.11.17

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