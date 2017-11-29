Молодая львовянка поменяла имя ради посещения Крыма

Гражданка Украины, объявленная ранее невъездной в Россию, решила избавиться от своего «невезучего» имени, чтобы попасть в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летнюю иностранку разоблачили на автомобильном пункте пропуска «Джанкой».

Девушка предъявила паспорт с сомнительными данными, которые и смутили пограничников. Гражданка соседнего государства призналась, что не так давно сменила свое имя, так как за нарушение порядка пребывания в РФ ей был запрещен въезд в страну.

«По итогам проведенной разъяснительной работы 23-летней жительнице Львова вручено уведомление о запрете въезда на территорию Российской Федерации. После чего она направлена по обратному маршруту», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 29.11.17

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