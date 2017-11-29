Госсовет Крыма одобрил бездефицитный бюджет республики на три года

Госсовет Крыма одобрил проект первого в истории республики трехлетнего бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламент принял законопроект в первом чтении.

«Я бы хотел обратить внимание на несколько позиций. Во-первых, мы впервые будем принимать бюджет на три года – очередной финансовый год и плановый период 2019-2020 годов. Во-вторых, бюджет является бездефицитным и не предполагает наличие госдолга. В-третьих, в проекте бюджета планируется реализация региональной бюджетной политики с учетом уменьшения зависимости от внешних факторов и дальнейшей стабилизации внутренних экономических показателей», – заявил на заседании парламента спикер Госсовета Владимир Константинов.

Несмотря на озвученное властями Крыма намерение в течение пяти лет уйти от финансовой зависимости от федерального центра, большая часть доходной части бюджета республики в 2020 году будут составлять средства ФЦП.

Как уже сообщал «Новый День», разработанный проект бюджета является инновационным для Крыма, так как основан на долгосрочном прогнозе до 2030 года. По планам, доходная часть бюджета в 2018 году составит 167,9 миллиардов рублей, в 2019 – 181,4 миллиард рублей, в 2020 – 190,3 миллиардов рублей. Большая часть средств будет использована для развития национальной экономики, сферы образования, отрасли социальной экономики, ЖКХ и здравоохранения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в документ до окончательного принятия парламентом могут быть внесены изменения о дополнительных средствах, предназначенных на развитие дорожной сети республики. Но доходная часть по планам останется без изменений.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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