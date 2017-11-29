В Крыму федеральные деньги чаще идут в карман, чем в производство

Крымские аграрии, получая от государства огромные суммы, не торопятся вкладывать их в производство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост промышленного производства за 10 месяцев текущего года по всем отраслям экономики РК превысил 2%, показатели стройиндустрии выросли в 3 раза, число участников свободной экономической зоны составило 1 тысячу 50. В рамках заявленных проектов предполагается создать более 36 тысяч рабочих мест.

Отметим, что на сегодняшний день уровень безработицы в Крыму – 0,5% – самый низкий в России, но реализация проектов в рамках СЭЗ позволит повысить качество предлагаемых в республике вакансий.

Значительных успехов добился и агропромышленный комплекс: по итогам года объем выпущенной продукции в денежном выражении достигнет 68 млрд рублей, что на 44% больше, чем в 2016 году. На территории республики разбито более 670 гектаров новых виноградников (+20% к прошлогодним показателям). До 2020 года предполагается увеличить площадь новых виноградников еще на 3,5 тысячи гектаров.

Среди отрицательных тенденций называется, в первую очередь, сокращение поголовья скота, что связано с недостатком кормовой базы. В частности, белковый прикорм приходится везти с материка, что значительно удорожает стоимость конечной продукции и снижает конкурентоспособность крымских производителей.

Кроме того, отмечается низкий уровень вложений в производственную базу схп: за 3 года объем государственной поддержки АПК Крыма превысил 7 млрд рублей, но большая часть этих денег, по словам спикера Госсовета РК Владимира Константинова, переводится в прибыль, в производство их вкладывают единицы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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