Госструктурам Украины запретят вести бизнес с Алексеем Чалым

На Украине продолжается «охота на ведьм». С очередным разоблачением связей украинских предприятий с российскими выступил один из телевизионных каналов, принадлежащий Игорю Коломойскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты с возмущением рассказали о том, что герой Крымской весны, депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый «продолжает зарабатывать на Украине», сотрудничая с украинскими госпредприятиями.

«Пока один очень известный украинец-политик ведет бизнес в России, другой известный российский политик ведет свой бизнес на Украине. Все честно. Причем если наш политик-бизнесмен продает свой сладкий товар обычным гражданам, то их бизнесмен-политик продает свой товар украинским государственным структурам», – негодует ведущий программы, уточняя, что речь идет «о бывшем мэре аннексированного Севастополя Чалом, компании которого легко выигрывают тендеры на государственные закупки и зарабатывают миллионы из украинского бюджета. Особенно смешно это выглядит на фоне заявлений Украины о непризнании Крыма российским и санкций против местных (крымских) производителей».

Журналисты вспомнили, что холдинг «Таврида Электрик», основанный Алексеем Чалым, долгое время снабжал вакуумными переключателями энергетические объекты Украины. И, как оказалось, с переходом Крыма под юрисдикцию России, эти связи не оборвались. «Невероятно, но сотрудничества с вождем Русской весны украинцы не остановили. (…) Непонятно, куда смотрят украинские спецслужбы», – негодуют украинские журналисты, приводя подробности своего «расследования».

Напомним, в 2014 году Алексей Чалый попал под персональные санкции Украины и ЕС, как один из активистов Крымской весны.

«Он попал, а его компании нет, потому что якобы, как он сам заявляет, с некоторого времени к «Тавриде» не имеет никакого отношения. Однако на самом деле это совсем не так, уверены эксперты», – настаивают тележурналисты.

Напомним, Алексей Чалый утверждает, что продал весь бизнес еще в марте 2014, однако новый владелец корпорации «Таврида Электрик» до сих пор неизвестен, а эта сделка не нашла отражения в декларации о доходах Чалого за 2014 год.

Сейчас на Украине работают две независимых друг от друга компании – «Таврида Электрик Украина» и «Таврида Электрик Днепр», которые с начала 2014 года получили 14 госзаказов на 31,38 млн гривен (почти 8 млн долларов). В обеих компаниях связи с севастопольским бизнесменом не признают, но журналисты утверждают, что комплектующие обе фирмы получают от АО «НПОТЕЛ» из Йошкар-Олы, которое через головную компанию связано лично с Чалым.

Впрочем, украинские журналисты усмотрели и «положительный момент» в сотрудничестве с крымским политиком: «Однако не только Украина спонсирует фирмы Чалого, но и наоборот, заявляют «пресс-следователи». – Несмотря ни на что, «Тавриды» работают официально и платят в наш бюджет разные налоги – это миллионы гривен. Самое интересное, что среди налогов есть и военный сбор. Мы выяснили, что на украинскую армию «Таврида Электрик Украина» за последние три года отправила без четверти миллион гривен. Днепровская «Таврида», где сосредоточено производство, должна была направить не меньше».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.11.17

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