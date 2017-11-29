На Украине наладили канал переброски нелегалов в Европу

В Киеве задержали членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преступную группу входили три человека – выходцы из Украины, России и Азии, исповедующие радикальные исламистские религии и причастные к деятельности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). По данным следствия, злоумышленники наладили канал нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы. За одного переправленного человека преступники получали 6 тыс долларов.
«В стоимость услуги входило изготовление внутренних и заграничных паспортов гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний», – сообщила пресс-секретарь СБУ Лариса Сарган.
В ходе обысков в домовладениях задержанных изъяли 15 поддельных паспортов и наличные средства в размере 108 тысяч гривен (более 4 тыс долларов).
Киев, Анастасия Зук
Киев. Другие новости 29.11.17
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