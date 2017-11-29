Крепкие нервы и «здоровый» цинизм: крымчанин обворовал спящих женщин

Крымские полицейские задержали вора с очень крепкими нервами и хорошей наблюдательностью.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, эти качества позволили 29-летнему симферопольцу «разбогатеть» на 124 тысячи рублей. Промышлял житель крымской столицы в Саках и Судаке.

Примечательно, что во время одной из краж крымчанин неожиданно для себя оказался в комнате с двумя спящими женщинами. Однако это мужчину не смутило: он аккуратно, чтобы не разбудить хозяек, собрал ценности в сумку, открыл дверь ключом с внутренней стороны комнаты и скрылся с похищенным.

Задержать вора удалось только после 4-го эпизода. По словам задержанного, «рецепт» успешного преступления прост: проходя мимо домовладений, он высматривал открытые калитки, или подбирал коды к входным замкам. Затем беспрепятственно проникал во дворы, жилые помещения, пользуясь тем, что хозяева, оставляют открытыми окна и двери. Главными «трофеями» симферопольца становились, как правило, гаджеты и деньги.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.

Несмотря на чистосердечное признание и написанную явку с повинной, суд принял решение на время расследования отправить симферопольца за решетку.

Судак, Оксана Мурзина

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