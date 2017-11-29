Бывшего мэра Феодосии трудоустроили в счетную палату Крыма

Экс-мэра Феодосии Светлану Гевчук назначили на должность аудитора счетной палаты Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение принял парламент республики на сессии.

Напомним, увольнение Гевчук сопровождалось скандалом. Руководство Феодосии в конце августа раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов, заявив, что глава администрации Станислав Крысин и председатель горсовета Гевчук должны отправиться в отставку, так как не справляются со своими обязанностями. Оба руководителя послушались главу Крыма и написали заявления. Однако позже Гевчук отозвала свое заявление, и вновь передумав, обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее отставку. При этом она подчеркнула, что «решение главы республики и главы партии не должно обсуждаться».

Стоит отметить, что новое место работы для Гевчук освободили заранее. Ранее эту должность занимал Антон Кальков, в начале ноября получивший пост руководителя службы финансового надзора Крыма. Полномочия Калькова как аудитора счетной палаты были досрочно прекращены Госсоветом в конце октября.

Назначение Гевчук на сессии не обсуждали. Соответствующее постановление вместе с рядом других было принято «пакетно». Спикер Госсовета Владимир Константинов предпочел не акцентировать на нем внимание, вкратце озвучив лишь суть документа и фамилию нового аудитора.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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