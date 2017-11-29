Еще 11 тысяч крымчан смогут ездить по полуострову бесплатно

Перечень льготников, проживающих в Крыму, пополнился членами семей жертв фашизма и Чернобыля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет Крыма принял в первом чтении поправки к одной из статей закона РК «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)…»

Законопроект был внесен главой республики Сергеем Аксёновым. Новая редакция существенно дополняет список льготников, для которых дешевле (или бесплатной) станет коммуналка и проезд в автобусах, троллейбусах и евпаторийском трамвае. Эти нормы существовали в украинские времена, теперь Крым возвращается к действовавшим до 2014 года спискам.

Льготы по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте (включая междугородний) вновь распространяются и на членов семьи, проживающих совместно с бывшими несовершеннолетними узниками фашизма.

На освобождение от коммунальных платежей и льготный проезд в транспорте могут рассчитывать крымчане, живущие с инвалидами, получившими ранение, контузию или увечье на военной службе, при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, поражении ядерными материалами.

По данным спикера крымского парламента Владимира Константинова, перечисленные льготы в Крыму получали до сих пор более 103 тыс человек (в бюджете на это закладывалось 251 млн руб ежегодно). Теперь льготы получат еще около 11 тыс крымчан: в ближайшие три года сумма, выделяемая на эти цели, увеличится на 53 млн руб в год.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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