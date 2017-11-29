Владельцы мощных автомобилей помогут бюджету Крыма, хозяева «жигулей», самолетов и планеров могут не беспокоиться

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет Крыма принял в первом чтении закон о повышении ставок транспортного налога на территории РК. Оказалось, что ставки по некоторым объектам налогообложения в Крыму ниже, чем в других субъектах РФ – даже у соседей по Южному федеральному округу.

Как пояснил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, решено скорректировать ставку транспортного налога «до максимального уровня, установленного действующим законодательством – с целью увеличения поступлений в бюджет». Депутаты проголосовали и за отмену понижающих коэффициентов, которые зависели от года выпуска транспортных средств.

Принятая редакция закона предполагает, что для автомобилей с двигателем до 150 л.с. ничего не изменится, увеличатся ставки налога на автомобили мощностью 150-200 лошадиных сил: с 15 до 30 рублей, 200-250 л.с. – с 20 до 75 рублей, свыше 250 л.с. – с 50 до 100 рублей.

Планируется увеличить налог на мотоциклы и мотороллеры. Для владельцев этих транспортных средств с мощностью двигателя до 20 л.с. ставка повысится с 2 до 4 рублей.

Владельцы автобусов и грузовиков заплатят (в зависимости от мощности) от 5 до 10 рублей с одной лошадиной силы.

Повышается ставка налога на снегоходы и мотосани, яхты (включая парусно-моторные) с мощностью двигателя свыше 100 л.с: со 100 до 150 рублей, гидроциклы мощностью до 100 л.с. (с 50 до 100 рублей) и свыше 100 л.с. (со 100 до 200 рублей). Впрочем, для некоторых категорий автовладельцев сохранятся льготы.

Ставка налога на самолеты, вертолеты и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей, остается неизменной.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.11.17

Еще 11 тысяч крымчан смогут ездить по полуострову бесплатно. / Критическая ситуация: износ водопроводов в Восточном Крыму превышает 80%. / Севастопольские власти обвинили в саботаже. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»