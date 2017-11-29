Депутатам Крыма запретили говорить о долларах, но разрешили ночевать не дома за счет бюджета

Депутатов Госсовета Крыма обязали придерживаться определенных норм поведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сессии парламент принял постановление, утверждающее «Правила этики депутата Госсовета республики».

Как указывается в документе, правила необходимы для «повышения эффективности выполнения депутатом своих полномочий, а также укрепление его авторитета».

Следует отметить, что среди прописанных правил есть общепринятые этические принципы, соблюдение которых в обществе предполагается всеми гражданами, в том числе не имеющими депутатского мандата. К примеру, «следование нормам морали, отражающим идеалы добра, справедливости, честности и гуманизма». Также «кодекс чести» парламентариев Крыма напоминает о недопустимости совершения порочащих честь поступков и злоупотребления своим статусом.

Кроме того, правила этики затрагивают и непосредственную деятельность депутата. Принятые нормы обязывают народных избранников придерживаться делового стиля в одежде, обращаться друг к другу на заседаниях официально, при публичных выступлениях воздерживаться от употребления иностранных слов, имеющих эквивалент в русском языке. Это же касается и валюты: об иностранной можно говорить, только когда это необходимо «для точной передачи сведений».

Также кодекс запрещает депутатам голосовать друг за друга, использовать в выступлениях «грубые, оскорбительные выражения» и «допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию».

Впрочем, за нарушение «кодекса» депутатам серьезное наказание не грозит. Постановление предусматривает создание комиссии Госсовета, которая будет рассматривать все случаи неэтичного поведения народных избранников. Среди возможных решений: воздействие в форме предложения депутату принести публичные извинения, оглашение на заседании фактов нарушения и публичное порицание, а также доведение фактов до избирателей через СМИ. При этом в тексте правил указывается, что комиссия может вообще не рассматривать подобные случаи.

«Если обстоятельства, ставшие предметом обсуждения, связаны с тайной личной жизни депутата, комиссия рассматривает данный вопрос только с согласия депутата», – говорится в постановлении.

Добавим: сегодня парламент принял порядок возмещения депутатам Госсовета расходов, связанных с проживанием. Речь идет о случаях, когда народные избранники, официально не имеющие жилья в Симферополе, приезжают в столицу Крыму для участия в заседаниях Госсовета, его президиума, комитетов парламента, депутатских фракций.

«Расходы возмещаются депутату в соответствии с фактическими затратами, подтвержденными соответствующими документами, по стоимости одноместного номера, но не более 3000 рублей за сутки и не более двух суток в месяц», – указано в порядке.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.11.17

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