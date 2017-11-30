Зима в Крыму начнется с понедельника

Начало зимы в Крыму будет очень теплым.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, до конца недели на полуострове ожидается 11°С – 16°С выше нуля. В пятницу на ЮБК столбики термометров поднимутся до +17°С. Ночные температуры тоже плюсовые: 4°С – 9°С.

Однако в начале следующей недели характер погоды изменится.

«В понедельник в Крыму пройдет холодный атмосферный фронт. На полуострове прольются сильные, местами очень сильные дожди с мокрым снегом», – сообщила главный синоптик Крыма, предупредив о гололедице и налипании снега на проводах.

Похолодает сразу на 10°С – 12°С.

«В северных районах ожидается до 2°С мороза, на ЮБК до +3°С. В течение следующей недели на севере полуострова будет от 3°С – .4°С мороза, на юге – 0 – 3°С тепла. Но зима, как обычно происходит у нас в Крыму, задержится ненадолго. Через 4 – 5 дней погода снова изменится», – пообещала Любецкая.

Отметим, что сегодня в Крыму возможен подъем уровня воды в реках на 0,3 – 0,8 метров, в связи с чем на полуострове объявлено экстренное предупреждение.

Симферополь, Галия Шакирова

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