МИД России: присоединение Крыма к РФ спасло крымчан от ужасов Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что киевские власти готовили для крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вопрос итальянского издания Libero, касающийся принадлежности полуострова, Лавров дал четкий ответ: «Тема закрыта раз и навсегда. Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны – того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе». Он также подчеркнул, что крымский референдум – это ответная реакция, последовавшая после государственного переворота на Украине.

Комментируя ситуацию в Донбассе глава МИД заявил, что ввод в миротворцев в зону конфликта должен состояться только после того как враждующие стороны согласуют данный вопрос. «Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями, как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», – заявил Лавров и добавил, что в настоящее время киевский режим не желает отказываться от силового варианта решения конфликта на юго-востоке страны.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.11.17

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