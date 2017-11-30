Украину оглушат песнями военных лет из репродукторов на крымской границе

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил бороться с украинской пропагандой военными песнями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после многочисленных жалоб крымчан на то, что на полуострове вещают украинские радиостанции, глава республики предложил либо не слушать украинскую пропаганду и «повернуть колесико» радиоприемника, либо воспользоваться северо-корейским способом.

«Смотрели, как КНДР направляют туда динамики? Туда, на сторону, и с утра до вечера все песни военных лет. Это самый лучший способ. Врагов от песен военных лет трясет, а потом они начинают давиться и выходят из строя. Идеология всегда побеждает», – рассказал Аксенов и добавил, что «наши деды и отцы фашистов разбивали, поэтому их пособников побьем тем более». И поручил первому заместителю министра внутренней политики, информации и связи Сергею Зырянову «погасить вражескую пропаганду».

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о том, что начинает трансляцию своих телеканалов на Крым. Но попытки «Незалежной» передать телесигнал пока не увенчались успехом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.11.17

Поклонская отчитала Мухранскую-Гогенцоллерн и отказалась быть дворянкой. / МИД России: присоединение Крыма к РФ спасло крымчан от ужасов Донбасса. / Зима в Крыму начнется с понедельника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»