На Украине в суде взорвали гранаты

В здании Никопольского суда в Днепропетровской области во время слушанья дела об убийстве прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время разбирательства отец убитого достал две гранаты и сорвал чеку.

«От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу», – сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Полиция квалифицировала взрывы по статье «Умышленное убийство». Другие подробности уточняются.

Днепропетровск, Анастасия Зук

Днепропетровск. Другие новости 30.11.17

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