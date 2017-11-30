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Четверг, 30 ноября 2017, 18:07 мск

Крым

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Началось: в Крыму активизируются ОРВИ

Началось: в Крыму активизируются ОРВИ

Крымские эпидемиологи начали фиксировать рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: «По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 12,5%. Зафиксирован один случай гриппа».

Пока уровень заболеваемости на полуострове ниже эпидпорога: в Крыму – на 25%, в Севастополе – на 21%.

Первую масштабную волну ОРВИ и гриппа традиционно ждут в конце декабря. Напомним, что в конце 2016-го года из-за массового всплеска заболеваемости в Крыму на карантин закрылись большинство школ и детских садов, были отменены новогодние утренники и дискотеки.

В этом сезоне на полуострове будут циркулировать сразу три штамма вируса гриппа – Н1N1 «Мичиган», Н3N2 «Гонконг» и В «Брисбен».

Ежегодная кампания по вакцинанции стартовала в Крыму 1 сентября. К 10-му ноября на полуострове было привито 40% населения – около одного миллиона человек. По данному показателю Крым попал в аутсайдеры среди других российских регионов. Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что даже прослойка в 25% привитого населения снижает риск возникновения эпидемии до минимума.

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