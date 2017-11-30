В Симферополе грабитель вынес из магазина полкилограмма ювелирных украшений

В Симферополе завелся серийный грабитель комиссионных магазинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно о четырех ограблениях. Последнее произошло 28 ноября: мужчина в маске ворвался в комиссионный магазин на улице Залесская и угрожая двуствольным охотничьим ружьем заставил продавцов отдать ценные вещи. Уловом злоумышленника стали 0,5 кг драгоценностей и 100 тыс рублей.

В пресс-службе РИА «Новый День» МВД Крыма не смогли уточнить, какие именно украшения вынес преступник из магазина. Отказались комментировать «добычу» и подробности инцидента и в ограбленном учреждении: «Звоните в полицию, там вам все скажут», – заявил сотрудник.

Между тем, по версии «Аргументов Недели», преступник смог скрыться так как, покидая место происшествия, он рассыпал красный молотый перец, чтобы его след не могли взять собаки. Сейчас на поиски злоумышленника брошены все силы полиции Центрального района города.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.11.17

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